金鐘影帝吳慷仁出道16年來每每推出新作總能引發話題，從《一把青》、《斯卡羅》到《華燈初上》都展現出不同以往的面貌帶給觀眾驚喜，而對於拍攝品質也有所堅持，更在節目中坦言「有時候真的會喊暫停」。

吳慷仁近期在節目《小姐不熙娣》中表示，自己年輕時看到有演員一喊卡就有許多人上前替她用妝髮，或是發現對方在過程中仍不清楚台詞時，就會心想這應該是早就需要準備好的，怎麼會到現在才背，但之後吳慷仁理解這是為了讓女演員有更好的呈現後，現在已經不會想太多。

不過，他坦言，目前拍戲雖無太多地雷，除非遇到「太不專心的演員」，他接著解釋，像是有些年輕演員可能剛入行或是沒有跟認真的劇組工作過，他自己以為自己已在狀況內，但也許他打擾到其他人的工作，只是沒有人提醒他，而自己這時都會善意得提醒對方。

此外，吳慷仁表示，拍戲現場最好以「不要打擾到其他演員」為原則，他坦言，幾次因為被打擾而脫口「請你們不要吵」，比方說現在有許多建教合作的，而對方可能是領底薪或是換學分的工讀生，因此不太了解真實的拍戲生態，像是收音、在攝影機旁邊晃動等問題，有時候都會讓他直接喊卡「可不可以不要在視線範圍內晃動？」