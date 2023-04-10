目前道瓊指數期貨微漲0.16%，標普500指數期貨漲0.1%，那斯達克100指數期貨微跌0.13%。

上周五美股因逢「耶穌受難日」國定假日休市。

上周四公布的美國初領失業給付人數超出市場預期，使聯準會可能即將暫停升息的預期升高，美股三大指數盤中由跌轉升、終場全面收高，在重量級動能股帶動下，那斯達克指數漲幅領先。

道瓊指數上周四收漲0.01%，標普500指數漲0.36%，那斯達克指數漲0.76%。就周線來看，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數周跌1.1%，均終止連漲3周的升勢。道瓊指數周線收漲0.6%。

周一市場最關注的焦點將是台灣總統蔡英文上周在加州會見美國眾議院議長麥卡錫後，中國進行為期3天的「圍台軍演」，今天是最後一天。

美國在台協會周日表示，美方正在監控中國的演習狀況，並相信有足夠的資源與能力確保台海地區的和平與穩定。

在區域經濟數據方面，日本將發布2月經常帳，中國可能發布3月份的信貸、融資增長和貨幣供應數據，或許會轉移投資人對地緣政治的注意力。

在企業重大消息方面，特斯拉不畏美中緊張關係持續升高，將進一步擴大在中國的布局。該美國電動車大廠周日宣布，將在上海建設一座專門生產電池Megapack的超級工廠，預計在2024第二季投產。

蘋果公司的主要供應商和iPhone手機代工廠鴻海（富士康）周日宣布未來3年內將在高雄投資250億元，以加速推進發展電動車（EV）事業的雄心壯志。

展望本周，亞洲主要經濟和政策事件尚包括：中國的消費者物價指數（CPI）、生產者價格指數（PPI）和貿易收支，以及印度的通膨率、澳洲的失業率，還有南韓與新加坡央行將發布利率決議。

本周全球市場最關注的重要事件莫過於美國於當地時間周三發布的3月CPI通膨數據。美國3月總體CPI年通膨率料將持續放緩，但核心通膨仍具「黏性」。總體通膨率應該會低於核心通膨。

上周五公布的美國3月就業數據總體而言顯示美國就業市場仍然穩健，但這並沒有真的讓利率市場操盤手對聯準會的看法改變太多。他們仍然相信聯準會可能已經到頂，今年將至少降息50個基點。

美國勞工部上周五公布3月非農就業增加23.6萬人，與市場預測大致相符。3月失業率降至3.5%，創下今年1月來新低，而市場預期為保持在2月份的3.6%。

美國財報季也將於本周登場，包括摩根大通、花旗等主要銀行將於美國當地時間周五發布季報。分析師預期標普500指數成份股上季獲利可能比去年同期下滑5.2%。