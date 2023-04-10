弘光後護系應屆畢業生邱子鳳，考出全國高考護理師第五名的好成績。(弘光科大提供)

「有志者事竟成！」112年度第一次專門職業及技術人員高等考試日前放榜，弘光科大學士後護理系應屆畢業生賴智凡榮登護理師考試榜首；全國前100名中，後護系應屆畢業生就佔9名。賴智凡說，大學畢業曾從軍因想學專門技術重拾書本念後護系，靠著上課認真聽講及勤複習考到榜首，自己也很驚訝。

弘光後護系主任林屏沂說，今年1月畢業的後護系34名應屆畢業生報考，30名通過護理師高考，及格率88.2％，遠高於總及格率20.42％；且全國前100名中，後護系畢業生就佔了9名。高及格率是因後護系學生大學畢業後重新摸索職涯再念後護系，學習目標非常明確，「擇己所愛，所以更專注努力。」

賴智凡指出，從高職開始一直在摸索職涯方向，高職念圖文傳播但只想當興趣，從而大學轉念國貿系，畢業後卻發現報關工作逐漸沒落，畢業時同時通過消防員特考，但家人擔心工作太危險作罷，去從軍當職業軍人，從軍2年左右發覺擁有專門技術才是職場王道。

「這是我的選擇，所以更要全心全意專心念書。」賴智凡說，念後護系時他沒有打工，目標就是二年半畢業後通過護理師高考順利就業，上課專注認真聽講、做筆記，把不懂的弄到懂，大三上學期邊實習邊準備護理師高考，也沒有去補習，利用複習上課講義、參考書、做考古題等方式準備，得知自己考上榜首很驚訝。

弘光另一名後護系應屆畢業生邱子鳳，考出全國第五名的好成績。邱子鳳說，大學念健康事業管理系，畢業後到護理之家當照服員，從事照服工作時體認到擁有護理師專業證照能夠提供更多元的照護服務，在當照服員2年後，決定重回校園半工半讀念後護系。

林屏沂強調，弘光科大以護理起家，2016年增設學士後護理系，是中南部第一所開設後護系的大學，提供嚴謹負責、激勵動機、培育關懷與翻新實用的護理專業教育，修業期間輔導學生進入醫療機構工讀，協助學生經濟獨立及提早適應照護職場，入學前已修讀同性質科目學分，可以依學分抵免辦法申請抵免。