民進黨2024總統大選已定於一尊，將由副總統賴清德代表參選，而國民黨呼聲最高者為新北市長侯友宜，但黨中央尚未確定最後人選。而針對鴻海創辦人郭台銘日前宣布也要爭取國民黨徵召民調，前立委沈富雄昨（9）日在網路節目《下班瀚你聊》對此直言：實在「不知道國民黨到底欠郭台銘欠多少？」

主持人黃暐瀚提到，據他了解，國民黨希望新北市長侯友宜宣布參選後，在一定的時間裡面展開徵召前置程序。不過黃也指出，國民黨決定徵召人選的詳細方式，不會對社會講，避免被民進黨操作。

沈富雄則認為，「我想不通的，國民黨到底欠郭台銘欠多少，你知道嗎？是前輩子欠他什麼，還是這輩子欠他什麼。我如果宣布說我也想參選，請國民黨把我名字納進去，我輸他輸在哪？我只輸他錢而已。」

黃暐瀚則指出，國民黨有可能是怕郭台銘面跟柯文哲選？但沈富雄對此再批，制度在修改之前你都要尊重，不能說今天制度不好，不是黨員也要納進徵召，「國民黨為什麼要納進郭台銘，就是怕他、欠他，怕如果不夠尊重的話，郭台銘的粉會跑掉。」