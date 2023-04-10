保溫瓶可維持瓶中液體的溫度，日本廚具製造商和平freiz（和平フレイズ）表示，使用保溫瓶千萬不能將底部的銀色貼紙撕除，否則會影響保溫效果，貼文讓網友直呼長知識，也有人哀嘆「之前不小心已把它撕除了」。

「和平freiz」近日於推特發文指出，製作保溫瓶為了抽真空，會在瓶底開個小洞，再用貼紙貼上密封，該貼紙又稱為保護片。若撕除該貼紙，會讓保溫瓶焊接的部分暴露在空氣中，就會影響保溫效果，提醒使用者勿將貼紙撕除。

「和平freiz」表示，若保溫瓶底部的貼紙已剝落，可用市面上販售的防水貼紙或緩衝貼紙密封，但要注意貼紙大小，若過大會造成保溫瓶底部高低差，放在水平桌面上有翻倒的可能。「和平freiz」說，並不是所有保溫瓶都會用貼紙密封，也有部分產品會使用樹脂材料密封，同樣能達到保溫效果。

貼文上線，不少網友留言，「為什麼要用可撕除的貼紙貼？」、「保溫瓶用久，底部的貼紙就自己掉了，若不是貼紙密封設計會更好」、「之前看到，不小心就把它撕掉了」、「天啊！長知識了」、「我買的保溫瓶使用說明書都沒寫，我差點把它撕下來，我想說可能是什麼不重要的貼紙」、「不能設計一個沒有洞孔的保溫瓶嗎？」