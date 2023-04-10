萬六關前震盪 台股小漲50點 台積電漲2元至533 09:002023/04/10 中時新聞網 邱怡萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股陷入震盪。(示意圖/本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上週五美股因「耶穌受難日」休市，台股今(10)日早盤上漲。 本周起半導體和電子族群法人說明會陸續登場，南亞科於11日、大立光13日，台積電法說會也將於20日登場，市場關注半導體大廠釋出景氣展望。 碳捕捉試驗場域 台中電廠先行 股價指數期貨贏家專欄－AI藏隱憂 概念股熄火 強化電力韌性 2年擬砸760億 #台股 #美股 #台積電 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果財報5／5登場 概念股聞香 04:102023/04/10 財經要聞 15檔官股外資齊買 底氣足 04:102023/04/10 證券．權證 多管齊下 整合區域經濟拼圖 04:102023/04/10 政治要聞 創意3奈米設計定案 錢景旺 04:102023/04/10 證券．權證 領先群雄 蘋果跨入3奈米應用 04:102023/04/10 財經要聞 美股定期定額手續費均一價 國泰證券延長優惠 04:102023/04/10 投資理財 美企獲利前景罩陰霾 美股吸引力 創2007年來最低 04:102023/04/10 全球財經 外資以台股為擔保品 9／25起開放 04:102023/04/10 產業特刊 中共會從小島下手 測試美護台決心 04:102023/04/10 政治要聞 台灣安全困境的出路 04:102023/04/10 政治要聞 外資愛不釋手 16檔領風騷 04:102023/04/10 證券．權證 1分鐘讀財經》大陸對手突襲1舉動 台MLCC大廠爽翻了 原因曝光 08:382023/04/10 財經 16檔法說概念股 聚焦 04:102023/04/10 證券．權證 影》美議員：戰略模糊沒用！對派兵赴台持開放態度 08:412023/04/10 國際 雙王接力法說 指引Q2榮枯 04:102023/04/10 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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