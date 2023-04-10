上週五美股因「耶穌受難日」休市，台股今(10)日早盤上漲。

本周起半導體和電子族群法人說明會陸續登場，南亞科於11日、大立光13日，台積電法說會也將於20日登場，市場關注半導體大廠釋出景氣展望。

碳捕捉試驗場域 台中電廠先行
股價指數期貨贏家專欄－AI藏隱憂 概念股熄火
強化電力韌性 2年擬砸760億
#台股 #美股 #台積電