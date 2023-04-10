建通3月合併營收為2.54億元，月增37.37%，年減28.99%，累計前3月合併營收為5.63億元，年減32.92%。

展望第2季，建通表示，3月集團營收已較2月回升，客戶端陸續有急單需求且開始回補庫存，但與過往比較下單仍相當保守，後續仍須觀察終端需求回升程度。

建通指出，在市場車用電子與新能源車趨勢帶動下，異型導體銅材銑削加工詢問案件逐月增加，異型導體銅材銑削加工收入也逐月提升，額外越南廠也開始接單黃銅條原料訂單，目前集團多元化非電器插頭類端子業績已逐步展現效益。