去年底參選新竹市長的龔偉綸，因不滿武打女星楊麗菁在臉書發文影射他是恐怖情人，影響選情等，提告楊違反選罷法等罪嫌，全案經台北地檢署偵結不起訴，龔不服向台灣高檢署聲請再議遭駁回，楊女獲不起訴確定；龔偉綸9日則是首次發出聲明表示，尊重司法，未來不願再跟楊麗菁畫上等號。

龔偉綸去年底在九合一選舉時，以無黨籍參選新竹市長，由於此次選舉有已當選新竹市長的民眾黨前立委高虹安等候選人，加上國、民兩大黨，戰況空前激烈，竹市雖是人口僅有45萬的省轄市，但因有論文、棒球場、助理費等議題，讓小小的省轄市躍居一級城市，新聞熱度甚至蓋過六都，新竹市的市長所有候選人也因此都受到各界矚目。

而武打女星楊麗菁去年底，於臉書PO文重提她3年多前與龔的一段感情，還影射龔是「恐怖情人」，當時也引發熱論，龔偉綸因而不滿提告楊麗菁違反《選罷法》等罪，台北地檢署上月將全案偵結，認定楊女罪嫌不足，將楊女不起訴。但龔不服提再議，高檢署近日則是認定龔提再議無理由，依法駁回，因此楊麗菁獲不起訴確定。

龔偉綸昨晚對此結果首次發出聲明表示，對於提告楊麗菁於他選舉期間違反選罷法的結果，他本人尊重司法裁定，若爾後楊在針對性指控他任何莫須有罪名，將會一一提告，請楊女士做好善良風俗形象，未來不願再跟楊麗菁畫上等號。