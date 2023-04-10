受美國制裁影響，西方國家已逐步停用海康威視和大華技術的產品，但根據德國之聲報導，上述這2家公司仍主導全球監控設備業務，市場研究機構IDC最新數據顯示，2021年全球監控設備市場規模約達350億美元，其中海康威視和大華就占了1/3以上，低價策略成功奏效。

報導稱，雖然中國電信設備大廠華為被越來越多歐洲國家視為安全威脅，但海康威視和大華這兩家監控巨頭卻很少受到關注，他們的設備監視著世界各地的機場、火車站甚至政府機構，像是德國目前正在使用數萬台海康威視設備，包括警察局和政府部門。

報導進一步分析海康威視和大華能取得市場主導地位的關鍵，主因在於產品售價便宜，關注數位人權的非政府組織Access Now在2021年發布的報告指出，海康威視的設備可以比競爭對手便宜10倍。

以拉丁美洲為例，分析師預計未來幾年該市場的年成長率將超過13%，報導稱，該地區的各國政府已經在擴展其視頻監控能力，包括用於生物特徵識別的工具。

值得關注的是，海康威視除了價格便宜的優勢，還試圖向一些國家提供試用版免費設備。報導引述美國行業研究組織IVPM報告指出，該公司不斷進行擴張，除了在巴西開設一個裝配基地，還收購墨西哥最大的安全系統公司。