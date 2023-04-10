物價上漲，讓許多小資族感嘆買房、存錢不容易，一名網友昨天好奇詢問，想知道「有多少人40歲拿不出1000萬出來？」卻遭鄉民一面倒狂噓脫離現實，「我一年都賺不到50萬了」、「很多，薪資20年沒漲的」，還有人表示，有錢早拿去投資了，怎麼可能存銀行。

原PO昨天（9日）在PTT發文，有人40歲真的拿不出1000萬出來嗎？指人到40歲人生都快過半了，從23歲開始工作到40歲也有17年，一年存個60萬應該不難，加上被動收入，有1千萬不難吧。

此話一出，馬上被網友酸爆，許多人坦言拿不出1000萬，並講出現實狀況，「我連10萬都拿不出來，用多少花多少，買個車就沒錢了」、「我連1萬都沒有，每天跑外送」、「租房子也要錢，存不了錢，躺平啦」；還有人分析，一年存60萬，等於每月要存5萬，「很多人薪水都不到5萬了，怎麼存？」、「一年我都賺不到60萬了」、「一千萬韓元的話沒問題（約新台幣23萬674元）」、「有個幾百萬就會犯傻去結婚生小孩燒錢了」。

也有網友認為，掏不出現金千萬，但資產未必沒有千萬，「傻了，誰會活存1000萬不投資？」、「股票+沒貸款的房子不難，純現金沒有」。根據勞動部調查顯示，去年（2022年）青年平均薪資為3萬4000元，只比10年前增加近6600元，人力銀行最新調查也指出，國內「青貧族」有高達22%青年沒有存款。