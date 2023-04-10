花蓮北區今天早上8點多，連續傳出4次不明「爆炸巨響」，嚇得網友趕緊上網詢問「天空為何傳出巨響」。（摘自花蓮人臉書社團）

花蓮北區今天早上8點多，連續傳出4次不明「爆炸巨響」，嚇得網友趕緊上網詢問「天空為何傳出巨響」。（摘自花蓮人line群組）

花蓮北區今天早上8點多，連續傳出4次不明「爆炸巨響」，嚇得網友趕緊上網詢問「天空為何傳出巨響」，有人笑稱「是自己跌倒」，也有人擔心該不會要打仗，更有人猜測應是空軍戰鬥機的超音速音爆聲，不過巨響來源為何，消防局表示，目前不清楚。

花蓮今天天氣晴朗，不過一早8時30分許，市區、吉安、新城等地區，都有人聽見很大聲的「蹦、蹦」爆炸聲響，原以為是附近建案在拆除房子，直到接續傳出第2聲、第3聲以及第4聲，才驚覺不太對勁，趕緊在臉書、Line群組分享詢問。

有網友說巨大爆炸聲音「大到家裡的門窗都在震動」，也有人擔心是否戰爭要開打了；還有人因當時正在開車，聽到聲響「以為是車輪爆胎」，不過也有網友打趣說「是自己跌倒啦」，討論相當熱烈。

由於花蓮近年都有傳出類似聲響，網友直接劈頭發問「是不是國軍又在演練什麼」，不少人也認為是空軍戰鬥機的超音速音爆聲，也有人猜測是防空砲的聲音。

對此，花蓮縣消防局表示，目前不清楚巨響來源，也未接獲任何災情通報，不過有網友卻貼出漁業署的函，指出海巡署今天上午8時至下午4時將在花蓮港外實施海（陸）實彈射擊的公告，懷疑這正是巨響的來源，不過稍早海巡署回應，目前正值軍演期間，近日已暫停相關的實彈演練，因此巨響與海巡無關。