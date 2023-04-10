去年下半年開始NAND Flash因為需求不振使價格大跌，多數原廠NAND Flash 出現虧損，因此原廠減產及放緩產出，價格跌幅將有望收斂，預計最快第二季NANDFlash價格可望回穩。

市場預估2023年包括 PC、行動裝置、筆電等出貨量 將下滑，但NAND Flash搭載量可望提升，帶動需求成長，持別是NAND Flash價格下降的過程將有助於刺激使用者對NAND Flash存儲容量的需求。

由於去年第四季到今年第一季期間NAND Flash報價持續下跌，故群聯第一季可能還是會提列LCM損失，目前來看第一季庫存提列損失金額會較去年第四季少，只是多少還是會影響部份毛利率表現。法人預估，群聯雖然第一季出貨量增加中，但價格下滑，仍恐影響群聯單季營收表現。

有鑑於三星決議開始針對DRAM、NAND Flash等記憶體進行減產，雖然減產動作預計延續到第二季，但隨著生產鏈庫存水位降低，預期下半年終端需求走向復甦。