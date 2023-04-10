新北一名女子小花（化名）與丈夫結婚30年，前年間無意見聽見丈夫通話的內容，電話另頭有名小女孩喊著丈夫「爸比」，她詢問後才得知丈夫在外有私生子，憤而離婚並控告小三侵害配偶權。新北地院審結，判小三須賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，小花主張，與丈夫結婚30年，育有2名子女，她因病結束事業後，退居幕後輔助丈夫的事業瑣事，豈料2021年11月間她無意間聽見丈夫在車庫的通話內容，電話另頭有一名小女孩稱呼丈夫為「爸比」，她多次詢問之下，丈夫才坦承該名小孩是與黃姓女子外遇所生，讓她憤而選擇離婚。

小花認為，黃姓女子明知道她丈夫是有配偶之人，卻在她們婚姻關係存續期間，與丈夫交往、發生性行為長達11年，還育有1名未成年子女，侵害她的配偶身分情節重大，故依法向黃女求償60萬元。

對此，黃女稱，她於2011年間相識小花丈夫並發生性行為，意外生下1名未成年子女，但與男方並沒有太多情侶互動，否認介入小花的家庭，且小孩是她獨力扶養，2人的婚姻破綻並非她造成。

新北地院審理時，法官勘驗證據後，認定黃女的確與小花丈夫發生性行為產子，且自從黃女產子後，小花丈夫每月固定到黃女的住所探望未成年子女1至2次，還會留宿在該處，此情已經逾越普通朋友互動，侵害配偶關係情節重大，酌情後判黃女須賠償40萬元為適當。可上訴。