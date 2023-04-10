國道客運北上45公里處追撞大貨車，後方一度回堵1公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

國道客運北上45公里處追撞大貨車，後方一度回堵1公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

國道客運北上45公里處追撞大貨車，後方一度回堵1公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

國道客運北上45公里處追撞大貨車，後方一度回堵1公里。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲高姓男子駕駛亞通客運搭載44位乘客行經國道1號北向45公里時，疑似未注意車前狀況，追撞45歲賴姓男子駕駛的營業用大貨車，擋風玻璃當場碎裂、車頭受損，所幸僅高姓駕駛腳受傷、賴姓女乘客下巴撞到，2人都無大礙未送醫，雙方都無酒駕，事故也占用外側車道及外側路肩， 一度回堵1公里，國道警方半小時排除車況、恢復通車。

國道警方今早5時49分接獲報案，稱國道1號北向45公里有1部大貨車及營業用大客車發生事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車前往。

初步調查是37歲高姓男子駕駛國道客運，疑似未注意車前狀況，追撞45歲賴姓男子駕駛的大貨車，所幸僅高姓駕駛腳部受傷，客運上44名乘客也僅1名賴姓女乘客下巴輕微受傷，2人都無大礙未送醫，雙方駕駛酒測值均為0mg／L。

現場4車道和外側路肩，事故也占用外側車道及外側路肩，後方回堵約1公里，國道警方立即通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距。現場於6時24分排除恢復通車。

國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開？危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。