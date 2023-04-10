橘郡學區（Orange County School District）在一封媒體看到的聲明中說：「一名教師不恰當地要求學生完成一項關於校園暴力的作業…此人目前已停職。」聲明中並未提供進一步細節。

佛州奧蘭多（Orlando）菲力普斯高中（Dr. Phillips High School）老師祁恩（Jeffrey Keene）告訴福斯新聞地方台，學校沒給出任何解釋便將他解雇。

法新社報導，祁恩在社群網站臉書（Facebook）表示，他要求高年級學生想像「今天是你活著的『最後一天』」，並寫下自己的訃聞，以此作為心理學課程的一環。

他進一步要求學生思考「美國為什麼會發生這麼多大規模槍擊事件」，以及「我們可以採取何種『積極舉措』來減少這類情事」。

祁恩在作業底部留下免責聲明說，這「絕對不是」要讓學生感到不悅，但仍有學生不滿，向校內的輔導員投訴。

63歲的祁恩告訴福斯新聞，這項作業的目的並不是要讓學生感到恐慌，而是希望讓他們了解生活中重要的事物，「如果你不能和學生討論現實所發生的情況，這個社會是不是不太對勁？」

他認為自己「並沒做錯什麼」，並打算對校方解雇自己的決定提出上訴。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120410