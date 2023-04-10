詐騙集團無所不騙，小心汽車燃料費也有假的！近期有不少民眾收到簡訊通知，內容為「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金額2880元…」，並附上疑似監理服務網的網站連結，藉以騙取民眾信用卡資訊，監理站呼籲民眾勿 點連結，並小心詐騙。

新竹市監理站指出，自用車及機車、汽車燃料使用費於每年7月徵收；營業汽車則於每年3、6、9、12月等4季徵收，但近日已有不少民眾反映，指接到監理站的逾期金額催繳通知。

經查證，該簡訊所載網址並非以「gov.tw」結尾，不屬於政府機關的網址，請民眾切勿點選。提醒民眾若收到類似詐騙簡訊，切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，以免荷包失血。

為保障自身權益，建議民眾可以下載「監理服務APP」並加入會員，透過APP查詢相關汽車燃料費（含機車）及交通違規罰鍰（紅單）情形，就可以即時查詢並確認自身監理相關資料。另外，民眾收到繳費簡訊若存有疑義，亦可洽各地區監理所站進行查證。