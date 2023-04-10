馬克宏是在訪問中國期間發表上述評論，指出歐洲不應該加速衝突，而應該花時間在中國和美國之間，確立歐洲的第三者地位。

馬克宏剛結束在中國的三天訪問，期間受到中國國家主席習近平的熱烈歡迎。然而與此同時，由於蔡英文總統在上周三訪問美國並會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國在上周六開始對台灣進行密集的軍事演習。

馬克宏對法國媒體說：「最糟糕的是，去認為我們歐洲人必須在這個議題上成為追隨者，去迎合美國的節奏或是中國的過度反應」。

他也指出，歐洲必須更好地資助自己的國防工業，發展核能和再生能源，減少對美元的依賴，以限制對美國的依賴。

馬克宏的顧問上周五在中國對媒體表示，馬克宏與習近平在會晤期間，對台灣問題進行了「密集而坦率」的討論，「總統的感覺是，我們應當小心，不要因為任何意外或緊張升級(而可能導致)中方發動攻擊」。

馬克宏此次訪問中國，帶領了包括空中巴士和核電製造商EDF等50個商業團體，期間並簽署了多項合約。