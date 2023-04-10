藝人汪建民早年演出《台灣靈異事件》中「鐵頭警官」一角爆紅，未料3年前傳出欠債2千萬神隱消失，他曾提及媽媽病魔纏身，目前只能躺在病床上插鼻胃管餵食，對於欠債讓他感嘆：「她失智我甚至有些高興，這樣她就不會知道兒子現在過得那麼差。」，而汪建民的近況也隨之曝光。

汪建民表示最初會開始欠錢是因為自己沒有理財習慣，當年最風光時期是拍《台灣靈異事件》演鐵頭警官，加上跑通告，月收30萬，賺的錢都買名牌揮霍，常常酬勞還沒下來就先花，只好借錢挖東牆補西牆，甚至到地下錢莊調錢，因此陷入利滾利的黑洞。

他也再次澄清債務與賭博無關，「10多年前確實有賭棒球與百家樂，但當時的輸贏的全部的金額在幾十萬，不是那麼天文數字，也絕沒有借錢去賭」，他表示接下來會更努力振作，並感謝乃哥、豪哥等人讓他勇敢邁出第一步，重返演藝圈。

而汪建民也感謝直播廠商的積極邀約，對方知道他想做直播，大氣告訴他只要他自己的時間允許，想直播隨時可播，可立刻拆帳有收入。近期，可從汪建民的臉書上發現，他正積極投入直播帶貨，多以食品與生活用品為主，他也親自下廚料理美味的食材，令觀眾食指大動。