男星周孝安近日與「象迷娘」陳天仁先後證實2年婚姻畫下句點，消息曝光後就有網友發現周孝安白色情人節發出與周曉涵的合影，因此認為兩人婚變其實有早端倪，而這也讓周曉涵無辜捲入兩人婚變，對此，周曉涵在社群表示「面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧」而周孝安也在IG發聲「謠言止於智者」。

陳天仁日前先是透過經紀人證實離婚消息「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間，感謝大家的關心」周孝安沒多久後也在社群發文曬出一家三口合照，寫下「我們一直都想低調處理我們的私事，最後還是打擾了大家，真是抱歉」也提到未來兩人將會共同扶養陪伴家人長大，請大家多給予兩人空間及時間消化。

兩人離婚消息一出，就有網友挖出上月白色情人節周孝安與周曉涵的貼文，直呼「反而是周曉涵還比較像他另一半」此傳言也讓周曉涵罕見硬起來發聲「面對不在預期內的事能選擇，既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧」；然而，周孝安也針對此事深夜於臉書發文「謠言止於智者，這社會可能就像偶像周董說的，每個人都有自己的推理，自以為偵探，看太多柯南」。

事實上，周孝安與陳天仁婚變的消息，起初是因一名網友在《Dcard》以「這對明星夫妻是不是離婚了？」為標題發文，懷疑陳天仁和周孝安婚變，更提出幾項疑點，像是近期看不到兩人合照、女方似乎搬家、周孝安白色情人節也不見跟太太合影等，而沒多久後陳天仁就證實兩人已離婚。