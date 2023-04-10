南韓女團IVE成員張員瑛因洋娃娃般的外表，以及不科學的完美身材，備受網友喜愛。近日傳出親姊姊張多雅（音譯）也將以演員身分出道，但從未公開露面的她，讓許多人好奇她的真實面貌，如今韓媒曝光多張全身照，立刻掀起熱烈討論。

目前正在就讀大學的張多雅，與張員瑛只差3歲，雖然不是姊姊先出道，但先前傳出她已與STARSHIP娛樂旗下的子公司KINGKONG娛樂簽約，並以演員身分進入演藝圈。經紀公司也表示她目前已參與某品牌廣告的拍攝，會先以廣告模特兒開始，未來才專注在演員工作。

而韓媒《體育京鄉》日前公開了多張張多雅的畫報照，照片中可以看出，她同樣擁有精緻外表及纖細身材，但與現在的張員瑛相比，似乎清秀許多，讓網友也表示，「員瑛是偶像相，姐姐是演員相」、「是美女啊！和員瑛的感覺有點不一樣」、「和 Produce 時期張員瑛一樣」。

‘장원영 언니’ 장다아 화보 공개

2001년생 명문대 재학 중, 스타쉽과 전속계약 pic.twitter.com/ZvMRscuq4S — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 7, 2023

此外，先前有韓媒翻出張多雅的畢業照，其中讓不少人驚訝的是，鼻子、嘴型都與張員瑛相似，且同樣擁有鵝蛋臉及白皙肌膚，讓網友直呼：「根本就是優良基因神複製。」