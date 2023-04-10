自救會成員一度爬上屋頂，誓言「屋在人在，屋亡人亡」。（馮惠宜攝）

自救會號召群眾阻擋拆遷，現場氣氛緊張。（馮惠宜攝）

自救會成員與群眾坐在路口，阻擋拆遷行動。（馮惠宜攝）

台中太平番仔路庄拆遷爭議再起，自救會長林秀芳世居古厝今（10日）因訴訟失敗遷法院強制執行，自救會號召民眾擋拆，現場群眾高喊，護家園反迫遷，近百警力在場待命。

市議員吳佩芸、羅廷瑋也到場聲援，屋主林秀芳則爬上屋頂誓言屋在人在、屋亡人亡，現場數度僵持。

自救會聲稱，1975年，番仔路庄有兩公頃多的土地被盜賣給邱塗金，展開了48年的纏訟。法院確認土地盜賣是事實後，土地返還給地主林鑽燧的子女，但長億集團的人頭邱塗金卻又透過不正當手段取得土地所有權。

居民被提告三次拆屋還地，前兩次皆因居民與地主的租賃關係而勝訴。但長億集團卻用人頭邱塗金，以300萬元的價格違法取得土地代理人的身份，回過頭要求居民以1億1734萬元的天價購買土地，完全不符合土地法第104條保障的優先購買權，才導致番仔路庄現在面臨迫遷的危機。

自救會副主委陳智芳表示，番仔路的居民面對訴訟四十幾年，長億用死人人頭來和居民纏訟四十幾年，甚至欺負長輩不斷上訴，希望台中市府可以介入協調，不要拆毀番子路庄。

當地居民碧華姐發言時，警察就在旁邊圍起封鎖線，也質疑警察這樣的行為，是否有違反比例原則呢？

這次面臨強拆危機的，是番仔路林秀芬家。長億集團單獨提告林秀芬，就因為她是番仔路庄自救會的主委，長億集團試圖透過惡劣的手段分化番仔路居民。但今天番仔路的居民大家都到現場聲援林秀芬，透過這樣的行動告訴長億集團，番仔路庄會團結在一起，反對這樣的蠻橫強拆。

鳳山鐵路迫遷者詹雅琴也特別遠從高雄北上，來到台中番仔路庄聲援番仔路庄，希望不要和鳳鐵居民面臨一樣被強拆的命運。