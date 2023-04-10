中天新聞台2019年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞 ，被國家通訊傳播委員會(NCC)依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元，中天提起訴訟，台北高等行政法院上個月底駁回NCC的上訴，認定NCC裁罰有恣意判斷的違法情事，撤銷裁罰40萬元，全案確定。

中天新聞台遭不予換照的行政訴訟案，北高行政法院5月10日下午4點宣判；從2019年起中天播出的多則新聞，遭受NCC以「追殺式」裁罰， 其中包括「鳳凰展翅雲」等逾6案，經中天提起行政訴訟尋求救濟後、法院都撤銷NCC裁罰處分，這樣的判決也將影響換照案的訴訟結果。

中天2019年2月18日的午間新聞報導「異象？！三市長合體天空出現”鳳凰展翅”雲朵」，晚間新聞再報「民俗專家：大吉現天侯盧韓 齊聚天顯”鳳凰雲”？！」，NCC認為內容未經查證，引導民眾將特 定政治人物與怪力亂神之說結合，依《衛廣法》裁罰40萬。

中天提告抗罰，台北地院一審判決敗訴，中天上訴後，台北高等行政法院認為NCC曾針對這則新聞報導開諮詢會議，但NCC沒說明不採多數委員意見的理由，只片段擷取另4名委員意見，就認定中天違法，廢棄發回更審。

北院更一審認為，NCC諮詢會議多數委員不贊成裁罰，但NCC委員卻無正當理由為差別待遇，對中天裁罰40萬元，這樣的行政行為是違法，法院可以撤銷處分，判決中天免罰40萬，NCC不服提上訴。

北高行政法院審理後，依NCC的會議紀錄之內容及處分理由，認定NCC片斷擷取諮詢會議少數委員之部分意見，對於多數委員認為系爭新聞並未違法之意見置之不論，NCC判斷之正確性即因欠缺理由，裁罰40萬元有違誤，判決駁回，全案確定。