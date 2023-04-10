新北市三峽區凌晨3點11分發生規模3.4地震，深度僅7.9公里，最大震度新北、桃園2級，由於十分罕見，引起網友討論難道三峽地區有斷層？中央氣象局表示，三峽發生地震確實較少見，不過震央位置沒有斷層或破碎帶，推測是空白帶，因台灣處在地震帶上，每個地方都可能發生地震。

氣象局地震中心表示，台灣位在地震帶上，到處都可能發生地震，如果密集地震的位置能量釋放得差不多時，沒有斷層或破碎帶的空白帶也可能有零星地震。

氣象局地震中心表示，三峽附近沒有斷層或破碎帶，離北部山腳斷層也有一段距離，山腳斷層最南只到新莊、林口，這次震央則更南邊，接近桃園，因此三峽地震和山腳斷層並無關連。上一次地震是發生在今年2月11日桃園復興區規模3.9地震，當時三峽也有震度1級。

氣象局地震中心指出，這些小區域地震一直存在大自然中，加上三峽人口密集、高樓多，所以比較有感。