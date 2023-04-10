立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議10日繼續併案審查「農業部組織法草案」案，農委會主委陳吉仲（見圖）出席。（劉宗龍攝）

據中央畜產會統計，國內毛豬每公斤已達歷史高點的99.96元，即將邁入百元大關，雞蛋與豬肉的不斷漲價讓許多民眾大喊吃不消。農委會主委陳吉仲表示，由於先前飼料價格大漲，導致養豬成本墊高，但農民要在合理利潤下才有生產意願，承諾豬肉絕不會短缺。

據農委會統計，今年1至3月豬肉進口量1.8萬公噸，較去年同期減少約1萬公噸，較近5年平均減少18.7％，主因豬肉主要進口國家能源等成本提高，進口均價每公斤約3.5美元以上較去年大幅上漲，包括西班牙進口價格上漲58.5％、加拿大上漲37.8％。

陳吉仲表示，過去國際飼料價格上漲7成，而養豬、蛋雞等飼料就佔了飼養成本6-7成不等，盤點國內豬肉需求，9成由國產供應，1成來自進口，近幾個月豬肉短少是肇因進口數量減少，因為丹麥、西班牙等大廠受俄烏戰爭影響，導致能源等生產成本上漲，今年1-3月進口價格每公斤破百比國內還貴。

問到進口量是否可能擴大？陳吉仲說，進口多寡關乎業者的自主進口量，這些都是市場機制，如果國內豬價繼續上漲，進口數量當然會增加，過去毛豬在拍賣市場機制下都很順暢，只是農民在合理利潤下才能生產，目前毛豬拍賣價格都會和各縣市養豬協會會討論，會在綠燈區的合理價格內來運作。

農委會強調，因清明節及端午節連續假期消費需求，使國內加工廠商對於國內豬肉採購意願走強，今年4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49萬5000頭，平均每日毛豬交易頭數2萬2510頭，與去年同期相當，近日豬肉價格上漲因反映肉類消費需求暢旺，國內生產加上後續進口豬肉，整體供應量仍然充足。