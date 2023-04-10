總統蔡英文日前過境美國時，與美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，但返台後大陸馬上宣布「環台軍演」。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文只要遵守憲法一中原則，兩岸關係絕對不會那麼緊張，並強調前總統馬英九近期赴陸，也是為了將兩岸連接起來。

蕭旭岑今（10）日在節目《POP撞新聞》指出，目前我憲法就是一中憲法，如果蔡英文今天公開宣布，兩岸不是兩個國家，那兩岸關係絕對不會這麼緊張，他確信中國大陸會給予善意的回應。

蕭旭岑稱，就如同前立委郭正亮所說，邱太三把兩國講成兩岸，雖然後來有改口，但陸委會還是講兩國，請陸委會跟蔡英文出來說明，兩岸到底是不是兩個國家，「如果他們說不是，台灣跟大陸是特殊關係，回到一中憲法，我相信兩岸緊張情勢就會降低。」

對於台灣現在到底應該怎麼走，蕭旭岑認為，不管是台灣的安全、民眾的心理都是圍繞者兩岸，馬英九此行拋出一個重要的問題，台灣要怎麼團結，答案就是遵憲、遵照中華民國憲法。蕭強調，前民進黨主席謝長廷曾表示，中華民國憲法其實是一中憲法，民進黨如果遵照這個說法，中國大陸就沒有任何理由有任何批評，因為兩方都是一中選擇。

蕭旭岑也提到，民間沒有辦法改變政府的政策，唯一能做的，只有推動民間的交流。馬英九此次回去祭祖有兩個重點，一是慎終追遠的態度，搭起兩岸的連結，表示對中華文化還是很尊重，此舉能緩和兩岸之間強烈的敵意；第二個祭祖是祭拜中華民國的祖，如南京中山陵、總統府，為的是連接起兩岸的歷史。