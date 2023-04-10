近年物價飆漲，速食界龍頭麥當勞也多次調漲售價，一名男網友翻出9年前麥當勞的售價表，當年最便宜的超值全餐是雙層牛肉吉士堡、麥香魚和麥香鷄3款，僅要79元，最貴則是麥脆鷄套餐129元；對比現在的售價，最低價套餐是麥香鷄110元，麥脆鷄則漲到185元，所有套餐產品都貴了30至56元，令不少網友直呼「回不去了」。

原PO昨（9）日於《爆廢公社》上傳一張2014年4月的麥當勞超值全餐售價表，菜單上最便宜的套餐為雙層牛肉吉士堡、麥香魚和麥香鷄，只要79元，其次是6塊麥克鷄塊和勁辣鷄腿堡套餐99元，再上去是板烤鷄腿堡109元、四盎司牛肉堡119元及9塊麥克鷄塊125元，最貴的是麥脆鷄套餐，要價129元。

麥當勞9年前售價表令網友懷念。（圖／翻攝自爆廢公社）

對比麥當勞現在的菜單，麥香鷄套餐110元、麥香魚114元、6塊麥克鷄塊129元、雙層牛肉吉士堡135元、勁辣鷄腿堡餐145元、麥脆鷄套餐185元，與9年相比所有套餐產品都貴了30至56元，令原PO忍不住哀號「懷念以前麥當勞的價格」。

圖文曝光，網友也紛紛留言，「這個價錢回不去了」、「回不去的高物價」、「永遠都回不去了」、「以前覺得麥當勞很貴，現在看根本便宜」。留言中有不少網友懷念板烤鷄腿堡，大讚是麥當勞最好吃的漢堡，「板烤鷄腿堡應該是麥當勞最好吃的漢堡了」、「懷念板烤鷄腿堡」、「還我板烤鷄腿堡跟焦糖奶茶」。