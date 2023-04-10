森田藥粧，知名的護膚品牌，一同參與由陽光基金會舉辦的2023臉部平權運動──台北國道馬拉松活動。此次活動的目的在於喚起大家對臉部平權議題的關注，並呼籲社會大眾更加關愛這些同胞。

近年來，臉部平權議題逐漸受到重視，越來越多人意識到臉部條件不同的人們在生活中所遭受的不公平待遇。因此，陽光基金會發起此次活動，希望能夠提升大眾對臉部平權的關注，並鼓勵人們尊重與關愛這些同胞，讓社會更加和諧。不僅本次路跑的活動贊助與參與，森田藥粧長期致力於支持各種公益活動，關心社會發展，為推動公益事業作出貢獻。森田藥粧長期致力於支持各種公益活動，關心社會發展，為推動公益事業作出貢獻。如長期支持台灣永續能源基金會，一起推動環保相關議題；並與勵馨基金會及中華民國乳癌病友協會合作，長期關懷婦女跟兒童相關的公益議題；盼望以作為知名品牌的影響力，帶動群眾善的力量一同參與。

此次參與陽光基金會所舉辦的2023臉部平權運動──台北國道馬拉松，森田藥粧一本初心，拋磚引玉，吸引更多中小企業來關心公益的議題，作為一個代表台灣領先進入國際市場的美妝品牌，森田藥粧秉持匠人精神，將產品質量放在首位。這次參與陽光基金會所舉辦的臉部平權運動，不僅是一個回饋社會的行動，更是對消費者的一個承諾。森田藥粧希望透過參與公益活動，發揚品牌的價值觀，消費者對森田藥粧的信任，永遠會受到最盡心而極致的對待。

在未來的日子裡，森田藥粧將繼續努力，與更多有志於公益事業的企業和個人一同攜手，為社會的美好明天而努力。