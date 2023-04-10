為了爭奪電動車產業鏈所需要的關鍵礦產，美國與大陸在非洲展開角力，繼剛果與尚比亞之後，美國協助坦尚尼亞興建礦物加工廠，採取行動降低供應鏈對大陸資源的依賴程度，然而專家認為，大陸布局非洲已久，要取代並不容易，美國需要至少十年，才能打造一條完全不接觸大陸的電池礦產供應鏈。

南華早報報導，大陸控制鈷、鋰、鎳、錳、石墨、稀土及其他過渡至綠色產業所需要的關鍵礦物市場，從開採、加工到精煉掌握大部分的主導權，美國為了降低對大陸的依賴，先是與剛果、尚比亞簽訂生產電動車電池的合作備忘錄。

隨後，美國又依循剛果、尚比亞的模式與坦尚尼亞簽署合作備忘錄。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）非洲領域高級助理研究員Christian-Géraud Neema 分析指出，「這些策略代表美國已經改變做法，拜登政府願意採取行動並試圖降低對大陸的依賴。」

儘管如此，美國要在短時間內成為非洲礦產的領導者，幾乎不可能。紐約大宗商品諮詢機構House Mountain Partners總裁Chris Berry表示，「美國可能需要至少十年，才能打造一條完全不接觸大陸的電池礦產供應鏈。」

Chris Berry補充說明，「在電池供應鏈上，大陸掌握相當多的話語權，而美國制定相關政策，例如降低通膨法案，可能會有效果，但並非一蹴可幾。」