媒體報導，台積電近期向供應鏈要求提供設備、耗材等出貨至德國的初步報價內容，意味台積電德國設廠計畫應已接近成熟階段。台積電表示，歐洲設廠一案還在評估中。

報導指出，台積電先前曾對供應商提出類似出貨至美國的報價要求，之後便宣布美國亞利桑那州設廠計畫，因此推測台積電要求供應商提供出貨德國報價，赴德國設廠計畫應已接近成熟階段。台積電表示，歐洲設廠一案還在評估中。

台積電總裁魏哲家在今年1月的法人說明會中說，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性。台積電歐洲設廠備受各界關注，並有許多傳言，先前還曾傳出因歐盟和德國政府難以滿足台積電提出的要求，歐洲設廠計畫放緩，轉向考慮新加坡設廠。

台積電預計4月20日舉行線上法人說明會，歐洲設廠評估情況應是法人關注焦點，此外，是否在日本建造第2座晶圓廠也受到關注。