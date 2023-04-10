大陸時政微信公眾號「牛彈琴」10日發文，認為中國之行毫無疑問給馬克宏極大的震撼，並在離開北京時發出多個訊號，包含如「歐洲要自強，歐洲不能當美國的小跟班。」；在台灣問題上，像美國一樣煽風點火不符合歐洲人的利益；歐洲要自強、限制對美國的依賴與警惕「美元的法外治權」，以及歐洲要戰略自主，成為美國和中國之後的第三個超級大國，且法國可以來主導。

牛彈琴文中表示，馬克宏明顯感覺到，歐洲不能在台灣問題上一味追隨美國，更不能像美國一樣煽風點火，這應該與中國領導人做的工作有關。

因此，在飛機上接受美國、法國媒體專訪時，馬克宏說，「歐洲人不能解決烏克蘭的危機，我們怎麼能可信地就臺灣（問題）說：小心，如果你們做了錯事，我們將會到場？如果你真的想增加緊張局勢，這是最好的辦法。」

文中更指出，很微妙地，中國隨後發起環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，且從4月8日開始。而這一天，馬克宏剛離開中國。

牛彈琴文中表示，馬克宏在接受專訪時，也提出「最糟糕的事情是，認為我們歐洲人應該做追隨者，適應美國的步伐和中國的反應」等說法。

牛彈琴說，用馬克宏的說法是，「如果兩個超級大國之間的緊張局勢升溫，我們將沒有時間或手段來資助我們的戰略自主，並將成為附庸。」因此在馬克宏看來，歐洲必須實現戰略自主，而法國將可能來主導，從而歐洲成為「第三個超級大國」。

具體而言，歐洲必須更好地為其國防工業提供資金，發展核能和可再生能源，並減少對「美元的治外法權」的依賴，以限制對美國的依賴。

但馬克宏從台海局勢到中歐關係等說法也引起國際砲轟，歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）批評，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難，以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。

對於馬克宏在中國的態度，推特甚至出現一個新動詞macroning，意指「刻意增加對中國依賴，同時就天真與提高歐盟戰略自主的需求向歐洲夥伴說教」，大酸馬克宏此行表現。