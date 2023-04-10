上周在一系列經濟數據顯示美國炙熱的勞動力市場終於降溫後，華爾街股市陷入震盪。雖然科技股在周末3天連假前夕展開反攻，但上周那斯達克指數仍然收跌1.1%。受高成長和大型股下挫拖累，標普500指數周線跌0.1%。道瓊指數周線則收漲0.6%。

這對市場意味著什麼？

現在華爾街已經轉向「壞消息就是壞消息，好消息就是好消息」的模式，投資人想看到的是美國經濟保持韌性的跡象。

事情就從美國兩家地區銀行接連倒閉後開始出現轉變，聯準會在3月會後暗示可能在今年某個時候暫停升息。隨著升息周期進入尾聲，投資人不再試圖猜測聯準會下一步可能採取的行動，而是將焦點轉向美國的經濟體質。

這表示，過去經濟數據轉弱被視為是好兆頭，因為聯準會可能停止升息，但現在經濟數據降溫對投資人而言就只是「經濟正在走弱」，這讓他們非常擔心美國經濟一直放緩下去終將陷入衰退。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield曾表示，市場正試圖判定是「增長與衰退」的恐慌還是「聯準會升息」的恐慌比較會影響股價，因此市場在勞動力市場轉弱是好消息還是壞消息之間猶豫不決，因為就業市場轉弱可能促使聯準會暫停升息，但另一方面，也意味著經濟衰退可能真的就要到來。

美銀財富管理公司資深投資策略師Rob Haworth表示，投資人開始質疑聯準會在抑制通膨方面是否已經走過頭，導致經濟嚴重放緩、甚至陷入衰退。市場將越來越關注後續發布的數據，並據此判斷利率何時到頂。很多人開始在想「經濟要衰退了嗎」，並已開始為此定價，所以現在壞消息肯定就會是壞消息。

但有一點沒有改變，那就是投資人仍然希望看到通膨數據持續降溫。儘管聯準會已經釋出今年將暫停升息的信號，但是到目前為止，該美國央行採取的行動也不過只是穩住了價格而已。聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）價格指數，2月年漲幅仍然高達5%，遠遠超出央行設定的2%通膨目標。

值得注意的是，華爾街對聯準會未來可能採取的行動或許過於樂觀。一些投資人認為聯準會今年將降息不只一次，儘管聯準會已在3月會後表明今年無意降息。

目前尚不清楚如果聯準會今年真的不降息，市場將作何反應。 Penn Mutual Asset Management投資組合經理George Cipolloni表示，除非央行轉向或至少透露有意轉向，否則美股不太可能出現顯著反彈。而任何偏向鷹派或透露出通膨疑慮的言論，都可能打擊市場。