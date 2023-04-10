知名作詞人李坤城8日病逝，妻子林靖恩昨（9日）透露，李坤城受大腸癌所苦，由於李坤城去年接受媒體採訪時曾稱，健檢結果良好，如今突然病逝引發關注，胃腸肝膽科醫師表示，若當時健檢項目未包含大腸鏡，確實難發現已罹患大腸癌，另一種可能則是李所做的健檢是「直腸鏡」，而非大腸鏡，因直腸鏡檢查正常不代表大腸其他地方無問題；此外也可能是因為清腸過程未完備所致。

基隆長庚醫院胃腸肝膽醫師錢政弘今天（10日）受訪時表示，因不了解李坤城確切的病情，「若李坤城之前健檢項目不含大腸鏡，自然就難認為大腸鏡無法揪出揪出大腸癌。」另一種可能則是李之前的健檢是做「直腸鏡」，而非大腸鏡，「直腸鏡」是檢查直腸和乙狀結腸，這是大腸癌常見發生的位置，但是直腸鏡檢查正常不代表大腸其他地方沒有問題，「要完整檢查大腸必須做大腸鏡。」

錢政弘並說明直腸鏡前只需做灌腸，而大腸鏡前還進行清腸，過程較完備，例如多了手術前的無渣飲食等，可避免因糞便遮蔽、致未揪出癌細胞的可能性。此外，也可能是因為大腸鏡前未做好清腸準備，使得糞便遮蔽癌細胞，導致醫師技術上未發現癌細胞蹤影。

若民眾擔心大腸鏡仍可能有未揪出腸癌的問題，錢政弘表示，可加做非侵入性的「下消化道攝影」。

他並表示，民眾應隨時注意自己的排便情形，例如有無貧血（血色素過低）、糞便中有無出血（如糞便出現暗紅色）、持續腹部悶痛、糞便變細、排便次數增加（卻仍有未解乾淨的感覺）這5種情形。