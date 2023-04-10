知名音樂人李坤城在2012年認愛小40歲林靖恩，消息曝光後「爺孫戀」一度鬧得沸沸揚揚，女方家長甚至多次暴怒，甚至揚言要斷絕父女關係，不過兩人仍穩定交往10年。如今，李坤城驚傳大腸癌病逝，林靖恩依舊不離不棄守候在病床前，她也透露兩人在今年2月時在病房內完成簡單結婚儀式，消息一出外界感動不已。

林靖恩於9日在臉書上證實李坤城8日晚間病逝，享壽66歲。林靖恩透露李坤城在醫院對抗病魔7個月，到最後聽著她的碎念離開，也感慨地寫下：「十年一刻，一刻三個時辰」，因為今年他們才交往剛滿10周年，如今天人永隔。

據《中天新聞網》報導，林靖恩與李坤城愛情長跑多年，並不在意結婚那張紙，但李坤城病況日趨嚴重，住院後許多文件都需家屬簽署，她才想趕快完成登記結婚方便處理醫療手術同意手續。

令人驚訝的是，整理資料過程中，林靖恩意外發現李坤城早已準備好結婚證書，同時也簽好字，早想把她娶進門。感動的林靖恩最後在加護病房穿上隔離衣，與躺在病床插管的李坤城，於2月1日完成簡單結婚儀式，正式結為夫妻。