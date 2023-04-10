愛護動物協會在苗栗卓蘭、通宵、苑裡等地區，執行浪犬絕育任務中時常發現誤觸獸鋏、山豬吊等陷阱的犬隻。台灣之心說，近兩年來，協會協助的獸鋏、山豬吊犬隻就高達6隻；其中1隻狗，甚至2隻前腳都因獸鋏或山豬吊而殘缺斷肢。這隻狗出沒周邊地區，也看見其他缺少1隻腳的犬隻，顯示獸鋏等獵具使用相當氾濫，造成的傷害十分嚴重。

台灣之心指出，協會於苗栗縣淺山區針對有繁殖風險的母犬，進行全面絕育計畫，從源頭阻斷流浪犬貓數量過多的困境。「獸鋏與山豬吊為無差別式攻擊的獵捕器具，不論是野生動或犬貓皆深受其害；且通常動物被人發現時，這類獵具皆已造成難以挽回的結果。」

台灣之心表示，雖然2022年3月開始，農委會已將山豬吊列為禁止使用於捕捉動物的方式，但卻未與獸鋏一樣不得製造、販賣、陳列或輸出入。目前連一般的電商平台都能輕易購買到山豬吊，甚至在平台上也有明確違法的金屬獸鋏。

台灣之心呼籲，農委會除推動精準式的改良獵具及更完善的法律，也應透過其他更積極的方式取締違法販售的電商平台。地方政府可透過各縣市動保自治條例的擬定，讓獸鋏及山豬吊能有更完善的規範；民眾若有發現獸鋏及山豬吊等金屬套索陷阱，請聯絡當地主管機關縣市政府農業單位或動保處移除，期許未來不再有無辜動物因這樣陷阱而受傷、喪命。