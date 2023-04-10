受冷空氣大風影響，大陸中央氣象台今日繼續發布沙塵暴藍色預警，預計新疆南部和東部、青海柴達木盆地、內蒙古、甘肅西部和北部、寧夏、山西、河北、北京、天津、山東及黑龍江西南部等地的部分地區，有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中西部部分地區有沙塵暴，局部有強沙塵暴。

大陸中央氣象台提醒，此次冷空氣主要影響北方地區，風力較大時外出要注意遠離廣告牌、臨時搭建物等設施。冷空氣到來前，內蒙古東部及東北地區的氣溫回升明顯，需多加關注11日前後氣溫下降情況，及時增添衣物。預計12日至15日，還將有一股冷空氣影響。

大陸中央氣象台又預計今年春季北方地區沙塵過程次數較近10年同期偏多，沙塵強度總體與近10年持平。從今年的天氣形勢來看，預計今年春季（4至5月），蒙古國南部至內蒙古中西部沙源地降水偏少，氣溫較常年同期偏高，並且有蒙古氣旋階段性南下影響，有利於形成沙塵天氣。

春季是沙塵天氣高發季節。大陸中央氣象台統計顯示，81％的沙塵天氣發生在3月至5月，其中4月不僅是沙塵過程最頻繁的時候，強度也往往最強。