新竹縣長楊文科兩次生命園區說明會都未到場，他認為工作有分層負責，由民政處長賴江海代表他出席。（邱立雅攝）

新竹縣政府上周六在新豐舉辦生命紀念園區說明會，現場衝突不斷，更有多名政治人物到場發表意見，新竹縣府10日上午舉辦縣政會報，民政處長賴江海說明現場狀況，並表示這些政治人物「是被綁架了」、「為了選票」、「他們內心是支持我們的」。兩場說明會都未到場的縣長楊文科則指，全權交由賴江海負責，「難道所有政策都要總統出來解釋？」

新竹縣政府計畫在湖口鄉軍方撥用土地興建生命園區，引爆當地人不滿，上周六新豐場次說明會已成大型抗議現場。賴江海指出，生命園區是為了全縣縣民，縣府會用最嚴謹的態度執行，但說明會當天許多意見莫衷一是，有錯誤訊息他也當場糾正，也會私下針對個人意見溝通。

「民眾想像無限大。」賴江海舉出當天錯誤訊息，有人聲稱台知園區開發將墳墓遷往生命園區，開發有1兆利益，他也當場指正錯誤。

由於當天有諸多政治人物到場表達意見，賴江海表示這些政治人物為了選票「被綁架了」，但他們內心是支持縣府立場的，還需要耐心溝通。賴江海特別點名當天出席的政治人物徐欣瑩，稱她做過立委，竟沒有為全縣縣民利益設想，只為了自己討好少部分民眾，甚至指責縣政府做不需要的政策，作為政治人物不是這個高度，應該要考量正反面，她個人立場不能代表我們縣政府立場。

縣長楊文科也指出，政治人物也是很為難的，在現場的狀況做了表態，會尊重他們的表態。但楊文科強調，在推動政策上，是為了所有鄉親的利益來著想，民間可以做，政府更可以做，推動政策絕對要有很大的耐心，必須溝通、說明讓人民了解，讓政策順利完成。

楊文科表示自己一直都願意溝通，生命園區一案總會有些不同的意見，就怕這些不同意見的人，是外地人來提供不正確的消息。不管如何，這些都是必須要聽取的意見。楊文科強調，他會理性說明，政策推動，不是反對了就停止，這是很辛苦的事情，我們都會努力進行。

外界質疑為何兩場說明會楊文科都沒到場？楊文科解釋，如果此不理性的行為，溝通是沒有用的，縣府要的是把問題提出來，而非講似是而非的道理。他有無到場沒有什麼關係，因此由賴江海完全代表他，工作各有分層負責，「難道所有政策都要總統出來解釋？」