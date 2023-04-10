大雅區10日凌晨發生2傷車禍，小客車撞得稀巴爛。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區10日凌晨發生2傷車禍，劉姓男子駕駛黑色小客車與陳姓計程車司機，於雅潭路、學府路口相撞，計程車當場四輪朝天，消防人員協助陳男脫困後送醫。警方表示，雙方均無酒精反應，肇事原因待調查釐清。

調查指出，23歲劉男駕駛黑色小客車沿學府路往民生路1段方向直行，陳男駕駛計程車沿雅潭路4段外側車道往潭子方向直行，雙方於閃燈路口相撞，計程車當場四輪朝天，小客車車頭則是稀巴爛。

劉男腳受傷自行就醫，陳男手腳則多處挫傷，送清泉醫院治療中。警方表示，雙方駕駛經檢測均無酒精反應，肇事原因待調查釐清。