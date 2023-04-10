大陸環台軍演第2天，央視稱共軍徐州艦與台灣宜陽艦相距僅5海里。（取自央視軍事）

中國大陸自8日起，連續3天舉行環台軍演，國防部指出，從昨（9）日上午6點至今日上午6點止，偵獲共機70架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域35架次，另也偵獲共艦11艘次，持續在台海周邊活動，和截至昨日下午4點的資訊相同。

國防部說明，在上述期間進入台海周邊空域活動的共機分別有「蘇愷-30」8架次、「殲-11」4架次、「殲-10」6架次、「殲-16機」8架次、「TB-001無人機」1架次、「運-9通信對抗機」1架次、「運-8反潛機」1架次、「殲-15」4架次、「彩虹4無人機」1架次與「空警-500機」1架次。

而根據《央視》報導，大陸東部戰區海軍徐州艦昨日上午在台灣以東海域實施戰術動作，與台灣的宜陽艦目視距離大約僅5海里。

另外，大陸海事局昨公告，將於今日上午7點至晚間8點，在平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域。

對此，行政院海委會說明，針對共軍軍演期間海上行動，海巡署將持續運用雷達、線上部署之巡航艦艇，維持2對1模式嚴密監控共艦動態。