大陸A股首批註冊制10家企業10日將正式登陸，此舉意味A股全面註冊制交易規則將正式實施，讓滬深交易所新修訂的交易規則、主機板股票異常交易即時監控細則等配套規則也正式施行。業內人士指出，具體最大變化包含主板新股上市前5個交易日內不設漲跌幅限制；對無價格漲跌幅限制的股票，盤中交易價格較當日開盤價首次漲跌達到超過30％、60％時將停牌10分鐘等。

據澎湃新聞報導，具體看到首批10家企業分別為中重科技、中信金屬、常青科技、江鹽集團、柏誠股份、中電港、海森藥業、陝西能源、登康口腔、南礦集團。而在註冊制下，首次公開發行股票或存托憑證上市首日證券的簡稱首位字母為「N」；上市後第二至第五個交易日證券簡稱首位字母為「C」。

此外，發行人尚未盈利的，其股票或者存托憑證的特別標識為「U」；發行人具有表決權差異安排的，其股票或者存托憑證的特別標識為「W」。

在業內人士看來，全面註冊制是深化資本市場改革的「牛鼻子」工程，是發展直接融資的關鍵舉措，也是完善要素市場化配置體制機制的重大改革，具有多方面積極意義。第一是推動更多科技創新企業借助資本市場的力量實現跨越式發展；二是完善多層次市場體系；三是提升資本市場包容度。

第四是發行定價更加市場化，利於資本市場更好的發揮作用、支持實體經濟；五是激發創新效果不斷突顯；六是規範市場運行，建立良好生態。