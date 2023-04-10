知名作詞人李坤城1年前才向媒體透露，自己做完健康檢查一切正常，沒有三高且指數正常，生活上也維持少油、少鹽的清淡飲食，未料在7個月前發現大腸癌住院，昨傳出因癌細胞轉移肝與骨頭病逝。醫師分析，臨床上曾遇過有病患稱自己長期吃素，也罹患大腸癌，顯見飲食並不直接與大腸癌有關，反而是年齡、基因、家族史等因素，同樣不可輕忽。

新光醫院肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，從李坤城僅罹患大腸癌7個月就不幸病逝，可判斷出不是初期，因為目前大腸癌第0期或第1期的5年存活率高達95％，推測可能是先前健檢未做大腸鏡檢查或糞便潛血才未發現有大腸癌。

朱光恩說，大腸癌是從大腸息肉演變而來，如能早期透過大腸鏡發現大腸息肉，可預防大腸癌發生，一般建議50歲以上民眾每5年檢查一次，但近年來隨著飲食西化，加上生活壓力變大，未滿30歲出現大腸息肉的年輕人也不在少數，因此建議有家族病史的民眾，可在滿45歲起定期檢查，如病理化驗為高風險族群，甚至檢查周期要從5年縮短為2至3年。

朱光恩指出，晚期大腸癌會帶來很多問題，例如轉移到腸子外部導致腹膜上有癌細胞沾黏，或可能跑到肝臟、肺部、腦部等全身性蔓延。此外，當腫瘤很大 還會導致腸阻塞，此時很容易出現細菌感染，有可能出現嚴重菌血症、敗血症所引起的休克而提早離開。

朱光恩呼籲，大腸癌並不可怕，只要能早期發現存活率都相當高，無奈國內很多健檢方案並未包含腸胃鏡檢查，加上國人普遍對內視鏡檢查有所排斥，擔憂做大腸鏡要低渣飲食好幾天，以及經歷喝瀉藥、拉肚子等過程，或是害怕全身性麻醉等原因，但若是以內視鏡檢查出大腸息肉並早期切除，可有效防範大腸癌上身。

至於李坤城曾表示自己飲食清淡，為何還會罹患大腸癌？朱光恩解釋，臨床上也遇過有病患稱自己長期吃素，結果也得到大腸癌，顯見飲食並不直接與大腸癌有關，反而是年齡、基因、家族史等因素，也同樣不可輕忽。