台灣從1970年代開始追隨德、日腳步，大幅進行都市計畫，截至去年底市地重劃超過1100個區域，總面積18265公頃，相當於700座大安森林公園，然而大量的公共設施，政府不見得有錢徵收，加上量能有限，因此30年前開始鼓勵自辦市地重劃。

台中市37年前已劃設1400多公頃的後期發展區，但政府量能不足以開發卻又禁建，20年前在地主抗議下終於解禁，開啟了台中市的自辦重劃，並對其都市發展可說功不可沒，甚至帶動全台其他縣市跟進仿效。

日前逢甲大學舉辦都市計畫座談會，讓產官學齊聚一堂，除了擘劃未來都市發展的藍圖，並讓業者說明執行面的困境，逢大開發總經理萬昆明忍不住抱怨，業者開發的成本很多是看不到，也無法報銷的，加上重劃蟑螂占地掣肘，開發業者的投資成本、時間成本等風險都相當大。

像台中市單元二就因為黎明幼兒園前園長林金連霸地不拆遷，讓25米的主要幹道龍富路從中截斷，包含水電等四大管線也無法動工，就連原本規劃的綠地公園興建也遙遙無期。

林金連不但要求市府保留1800坪土地給他，還曾騎車衝撞前台中市長林佳龍來吸引媒體關注，但媒體追查林金連自己1800坪土地其實早就賣光，黎明幼兒園更成了加水站，不過一般民眾只會看到他在媒體上綁白布條抗議，悲情地要求土地正義。

對此，前內政部地政司長蕭輔導，任內歷經多起抗爭深感心痛：「他們在喊口號的，有時候連媒體都一樣盲從，因為他這個有亮點嘛，這個才能夠引人家的注意啊，媒體把不對的照樣報的那麼大，讓大家都覺得他是對的。」

除了霸地，業者認為司法官的不專業，更讓他們深感無奈，以台中市單元二重劃區來說，一審法官以一公頃922萬元為基準，認為重劃會浮報工程款而將理監事判刑，然而台中市同時期公辦或自辦市地重劃，每公頃的工程款都介於1300萬到2300萬元之間，平方開發總經理莊慶豐忍不住說：「我不想用恐龍法官來批判他，但司法官用他自己的標準，一公頃九百多萬施工標準裁判，真的脫離現實。」

陳建元站在學者立場提醒，保護少數人和國家長久的都市發展與規劃有時勢必拉扯，無論情感或利益問題，我們社會是否要繼續被激烈的標語操弄去支持只為私利的少數人而忽略整體大局，值得思考。