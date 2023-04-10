證期局局長張振山、證交所董事長林修銘近期親自率領團隊拜訪當地機構投資人，推廣台灣資本市場，證交所全資子公司台灣指數公司亦隨團前往。

張振山表示，此次至星國、日本引資，國外都很驚訝台灣有主管機關一起去拜訪，所以說了許多心裡話，有做一些建議，像「競價拍賣系統」使用不便利，這部分會請公會調整。

在資本市場制度面上，張振山表示，目前台股款券入帳須T+2日，印度今年開始實施T+1、美國會在明年調整為T+1，台灣是否比照？因為牽涉到外資，會有跨時區的問題，外資匯款、銀行互動方式細部要調整，要看要不要調整，因為像印度實施後對股市衝擊大，會研議是正還是負面效應較大，這牽涉到跨時區問題，海外錢要提早到，外銀是否負荷得了都要研究。

另外，也有提到韓國拚升格至MSCI已開發國家指數，台灣是否要比照？張振山指出，「這個我們心中有底」，但不是只有金管會的問題，會成立專案小組研議何時申請升格至已開發國家。