國內去年出現首起透過假基地台發送釣魚簡訊的詐騙案，逾30人受害、遭詐300萬，民進黨立委羅美玲10日炮轟，嫌犯透過大陸淘寶網購買陸製假基地台，背後揭露政府把關不嚴、事後查緝不利，事發多月後仍找不出源頭。她憂心，這絕非個案，若輕忽還可能導致國安危機。

刑事警察局去年接獲某電信用戶申訴收到假冒「遠通電收」或「玉山銀行」名義發送釣魚簡訊，目的是取得民眾自行輸入的個資及信用卡資訊進而盜刷，被但害人持用門號及受話時間均查無接收簡訊紀錄；經調查，嫌犯將設備安裝於一般車輛，由點煙器提供電源，發射2G／4G信號，藉由設備進行信號蓋台，發送詐騙簡訊。

立法院內政委員會上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，民進黨立委羅美玲質詢時質疑，當時嫌犯稱從假基地台是中國進口，但法律明文禁止中國電信管制設備進口，詢問相關部會掌握情況。

NCC副主委翁柏宗指出，台灣禁止5大電信業者使用大陸基地台，警政署長黃明昭補充，偵辦單位了解後，發現該器材在大陸淘寶網就能網購，民眾沒依照規定申報。

「太離譜了！淘寶網隨便就可以進到台灣來，把關太鬆散了！」羅美玲批評，這代表大陸基地台進口時海關沒有好好把關，她強調這是很嚴重的問題，除了詐騙外，還可能產生國安問題，選舉時還可能左右選情；黃明昭坦言，嫌犯可能透過郵件夾帶或自身攜帶，警政部門須透過偵測異常訊號，才能鎖定地點來查緝。

羅美玲質疑，政府高喊要防詐，但手法防不勝防，甚至是自己把關不嚴所造成的，尤其是大陸製的假基地台可以進來，背後到底涉及怎樣的集團？沒有政治力介入？兩岸明明有共打機制；黃明昭回應，台灣和中國的共打機制是有犯罪嫌疑對象，但目前上游對象不明，後續會進行清查。

內政部長林右昌補充，本案器材不見得是整組進來，也可能是透過進口零件組裝，雖然該基地台的影響範圍較小，卻能組裝很多件，未來將與財政部、海關等單位加強查察；針對如何溯源追蹤，他說，上下游之間一定有金流關係，會指示警政署針對此樣態展開防堵的整體規畫。