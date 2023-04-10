大量美國有關烏克蘭戰爭、盟友的機密情資外洩，堪稱近10年來「最嚴重情報外洩」事件，先前有匿名美國官員稱，懷疑是俄羅斯或親俄份子所為，不過部分安全專家及美國官員如今又表示，外洩文件涉及的議題廣泛，他們懷疑洩密者可能來自美國。

大量美國情報外洩，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，五角大廈及司法部正在調查國防部及情報單位內部是否有「叛徒」的證據。

■美官員懷疑美國人洩密 但未排除親俄份子涉案

路透社報導，美國官員表示，此次外洩文件所觸及議題的廣泛程度，顯示文件可能是由美國人、而非盟友外洩。此次外洩文件涵蓋烏克蘭戰爭、中國大陸、中東、非洲等議題。另外美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也報導，五角大廈及美國司法部正在調查國防部及情報單位內部是否有「叛徒」的證據。

前五角大廈官員穆羅伊（Michael Mulroy）受訪表示：「現在焦點在於這是美國洩密事件，許多文件只有美國人有。」

不過美國官員也表示，目前調查仍在初步階段，調查人員也尚未排除親俄份子涉案的可能性。

這起外洩事件堪稱2013年以來最嚴重的安全漏洞，當年維基解密（WikiLeaks）網站公布超過70萬份文件、影片及外交電報。

美國國防部9日發布聲明表示，正在檢視這些「疑似含有敏感及高度機密內容」的翻拍文件真實性。

2名匿名美國官員透露，儘管這批文件引發五角大廈及美國情報單位擔憂，不過這批文件呈現的是一個月前的情況，並非近期的評估。官員表示，國防部及情報單位正在研究內部程序，以釐清部分情報在內部共享的範圍。

另外1名美國官員也透露，當局正在調查1名美國人或1群官員洩漏敏感情資的動機，目前調查人員正在釐清4至5種可能性，包括心懷不滿的員工，或想破壞美國國安利益的內部威脅。

■美官員不排除文件遭到竄改 以誤導調查

路透社指出，已經檢視超過50份標有「機密」、「最高機密」字樣的文件，這些文件3月就已經在社群媒體上流傳，不過主流媒體遲至上周才報導。

路透社並未核實這些文件的真實性，不過文件中有關俄軍傷亡數的資料疑似遭到竄改，另外也不清楚為何其中一份標示「非機密」的文件含有最高機密情資，部分文件也標有「NOFORN」，意指不能和外國共享。

2名美國官員透露，不排除文件遭到竄改，以誤導調查人員追查外洩來源，及散播可能會損害美國安全利益的虛假訊息。

目前美國司法部已針對這起大規模外洩事件展開刑事調查。