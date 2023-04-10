【全程字幕】遭爆將偷渡通過《鏡電視》案 NCC主委陳耀祥回應了 @ChinaTimes ​

多位朝野立委9日突接獲一封署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信，指控NCC主委陳耀祥打算偷偷讓《鏡電視》申請案闖關，國民黨立委洪孟楷認為，陳耀祥不該再主導《鏡電視》案。陳耀祥今受訪時說，內部吹哨者的部分是真是假他無從判斷，但沒有高層施壓的問題，他的任期是到明年7月1日，會繼續參與審查。

昨有一封檢舉信寄給多名朝野立委，直指陳耀祥透過核心幕僚備妥相關資料，打算4至5月偷偷讓《鏡電視》案強行通過，此舉更引發其他NCC委員高度不滿。陳耀祥今回應，自己昨天看新聞才看到這個消息，是真是假無從判斷，有沒有內部吹哨者亦無從得知，但從爆料內容來看，該人對於NCC的運作內容並不熟悉，因為相關業務都由業管單位處理，不會有核心幕僚處理這些事情。他強調，NCC的議程會事先公布，而鏡電視審查的部分其實有好幾個案子，包含負責人變更、是否違反副款等，很多都有處理期限。

面對外界質疑是否是「高層施壓」、「為了做出成績」，陳耀祥表示「當然沒有」，他說，鏡電視案目前是負責人變更的問題，而他的任期是到明年7月1日，還有一年多，NCC必須依法執行、審查，不管過不過，都必須做成決定。

至於自己已被列為他字案瀆職罪被告，是否認為有必要迴避審查？陳耀祥回應稱，上次他已經提過，有特定對象動用各種所謂刑事手段，或者媒體操作，意圖去影響干預NCC對個案的審查還有業務的推動，對此深表遺憾，而且沒辦法接受。他強調，不會迴避審查，因為沒有迴避的事由，當然會繼續審查下去，「這不只是權力問題，還是我義務或責任的問題。」