Selina任家萱去年認愛圈外小7歲男友「小徐」後，於上月13日驚喜宣布已經懷孕12周的消息，讓粉絲網友都相當驚訝，沒多久後她在社群曬出寶寶的超音波照及媽媽手冊，嗨喊「春暖花開，我的腰果也來了！」而昨（9）晚她與男友舉辦性別揭曉派對，據悉「小腰果」是個男孩，而李明依也在社群曬出Selina挺著孕肚的照片。

根據《TVBS新聞網》報導，Selina與男友昨（9）日於台北某家餐廳盛大舉辦性別趴，該場聚會中邀請李明依、黃子佼夫妻及女兒「黃玉米」、謝金晶等參加，其中李明依在IG限時動態分享與Selina、小徐合照，再度正面曝光小徐長相，但值得注意是身穿粉色流蘇長洋裝的Selina孕肚相當明顯，而李明依也摸著Selina孕肚問「男的女的？」。

李明依參加Selina孩子的性別揭曉派對。(圖/擷取自李明依IG)

接著，在李明依另一則動態中可以發現角落似乎有藍色氣球的殘骸，據悉Selina的寶寶應該是個男孩，而這也代表任爸預言成功，因為他在早在「小腰果」性別揭曉前表示，因為自己喜歡戶外活動，所以「我期待他（寶寶）是個男生」；對此消息，Selina目前尚未回應。

事實上，Selina上月在Podcast節目《迎任而解》中透露，孩子小名的由來，去年到越南時印象最深刻的就是腰果「而我在去越南的時候，應該就已經懷孕了，我就覺得這應該是一個緣分吧，所以我就想要取名小腰果，因為現在還不知道性別」。