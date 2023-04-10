藥頭上鎖鐵門躲公寓 員警持「肉魯鐵撬」強力破門畫面曝

新北市葉姓藥頭藏身在三重，販賣安非他命、毒咖啡包給周遭朋友，警方根據一名毒蟲供述，2月22日下午鎖定他的落腳處，破門查緝到案，當場起出118公克的安毒、15包毒咖啡包，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

北市警方日前逮捕一名毒蟲，查知安毒來自一名32歲葉姓男子，警方調查葉男在三重、萬華賣毒，隨即報請檢察官指揮，與北市少年隊、憲兵隊成立專案小組，經過埋伏、跟監，見時機成熟，持搜索票、拘票，前往葉男為在三重的租屋處查緝。

警方大批人馬在公寓樓梯間守候，但葉嫌行事小心，毒品只賣給熟人，一進門都將鐵門反鎖，遇到上門交易，都必須確定熟人才會開門，警方見狀後以破門器材「肉魯」撬開鐵門，衝入屋內逮捕葉南歸案，查扣安毒、毒咖啡包，以及不法所得1萬2700元。

警方強調，毒品是萬惡之源，打擊毒品犯罪是重要的治安工作，警方將持續積極掃蕩、打擊不法，以淨化治安打造無毒家園，另也呼籲民眾遠離毒品、拒絕毒害，擁抱健康人生。

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