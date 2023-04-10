台南市政府交通局借鏡日本減速警示標線，並搭配路口標線及紅框標線凸顯路口能見度，希望駕駛人路過時能減速慢行。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市非號誌路口交通事故約占路口車禍的3成以上，經分析肇事原因多為「未依規定讓車」、「未依規定減速」及「未注意車前狀況」等3大類。台南市政府交通局為改善非號誌路口的交通安全，特別借鏡日本的做法，在歸仁區不易設置號誌的保興街路段試辦日式減速警示標線，希望讓駕駛人透過視覺變化而減速及提高注意路口交通狀況，達到安全通過路口的目的。

交通局長王銘德表示，根據交通部道安委員會統計，全台交通事故件數6成發生在路口，其中非號誌路口占整體路口死亡人數比例約35％；另分析台南市2020年1月至2022年6月的交通事故發生地點，在設有紅綠燈路口占50.62％、特種閃光號誌路口12.85％、非號誌路口36.53％。

鑑於非號誌路口通常多以「停」、「慢」標線畫分路權，經分析台南市非號誌化路口死傷事故，大多因駕駛人「未依規定讓車」、「未依規定減速」及「未注意車前狀況」，導致路口交叉撞、側撞，必須研擬更有效提醒駕駛人注意力的警示標線。

王銘德說，鄰近的日本在非號誌路口畫設減速標線，目的是讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低通過路口的行車速度。有鑑於此，交通局也借鏡日本減速警示標線，在不易設置號誌的歸仁區保興街與民權六街、保興一街等多處非號誌路口試辦減速警示標線，並搭配路口標線及紅框標線凸顯路口能見度，希望駕駛人行經畫有減速標線的地點能減速慢行，注意前方路況，減少交通事故發生。

另外，針對非號誌化路口支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行，以及車道數相同時，左方車不讓右方車先行，或行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示的不安全違規行為，交通部已修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》提高現行裁罰金額，呼籲汽機車駕駛人確實遵守非號誌化路口停讓觀念，共同維護行車安全。