鈞興10日公布，3月合併營收2.2億元，月增19.67％、年減9.98％。3月營收月增、年減，主因是電動工具、園林工具及工業機器人等產業客戶訂單出貨增溫。第一季合併營收5.87億元，年減12.16％。鈞興指出，客戶庫存調整已於第一季順利落底，有望隨著訂單需求增溫，今年營運可望逐季增溫。

鈞興表示，鈞興近年工業機器人業務銷售穩步放大，帶動第一季園林工具、工業機器人領域銷售分別年成長42.38％、44.64％。以產品應用領域分布來看，2023年第一季電動工具、園林工具、工業機器人營收比重分別是68.94％、19.67％、3.19％。

鈞興指稱，第二季步入傳統出貨旺季，目前電動工具、園林工具、工業機器人領域客戶，針對既有產品下單已陸續增溫，主要客戶維持旺季期間推動新款產品上市計畫不變，可推升鈞興與客戶共同開發新款產品拉貨進度。鈞興也調整中國珠海、越南兩地工廠產能配置策略，提升越南廠生產效能，開拓東南亞客戶合作契機，有助於帶動未來營運成長動能。

鈞興表示，鈞興對2023年第二季營運，持審慎樂觀的看法。主因是看好主要客戶訂單需求增溫、新產品出貨挹注，有助於提升整體產能稼動率，加上拓展電動助力車（E-Bike）業務進展，有機會於下半年陸續發酵，貢獻營運，不單挹注整體訂單能見度，有助於今年營運逐季成長。