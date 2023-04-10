老師要學生自打巴掌，這是管教還是霸凌？教育部統計，109至111年通報的老師對學生霸凌事件有649件，但最後確認35件，僅5％成立。教育部長潘文忠今天表示，將由國教署在3個月內整理各種霸凌樣態，然後在管教辦法或準則做出調整。

台中一所高中一名男學生，日前疑遭學校學務主任、主任教官等7名師長霸凌，指控抽菸、吸毒及偷錢，學生雖一再否認，仍遭強制搜身及威脅送少年法庭，致因不堪壓力選擇輕生，引發社會關注。

針對此事件，立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處理，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」。

潘文忠表示，台中市政府已將涉及霸凌的7名師長，全數調離學校以靜候調查，另調派人力支援校務。台中市政府也組成專案小組進行調查，預計4月中旬會有結果。

潘文忠表示，此案一旦查清楚，會對相關涉案人員課以重責，如果是學校老師，會將他們列入不適任教師名單；如果是學安人員，則予以解約。

立委黃國書質詢說，關於老師對學生的霸凌，依教育部統計資料，109至111年共通報649件，但最後僅35件確認，確認比例實在太低。他進一步問，老師要求學生自打嘴巴100下、老師脫小一學生內褲打屁股，這算不算是師對生的霸凌？

立委張其祿說，師對生霸凌事件成立的比例非常低，可能涉及校園內師師相護的問題。他認為，學校處理師對生霸凌事件的委員會，成員不應該全都是校內人員，應該多找外部委員，才比較客觀。

潘文忠表示，不管生對對生或師對生的霸凌事件，都鼓勵通報，這是防霸凌最重要的一步。此外，國教署也會彙整各種霸凌事件的樣態，然後調整「校園霸凌防制準則」、「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，以更完善處理機制。

此外，高雄市三民區某國小日前舉辦五年級露營活動，沒想到卻爆出委託廠商的輔導值夜教官因不滿學生吵鬧，竟在清晨將300多名學生叫起來罰跪，當下校方也無人在場阻止，引發軒然大波。

潘文忠回覆，戶外教育是正式教育的一部分，學校辦宿營，交通車、住宿可以委外辦理，但核心教學的部分不可以委外，這個原則非常明確。

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